Pazaryeri'nde halk toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Pazaryeri'nde halk toplantısı düzenlendi

14.03.2022 10:02
Pazaryeri'nde halk toplantısı düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlar taleplerini kaymakam ve belediye başkanına bildirdi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlar taleplerini kaymakam ve belediye başkanına bildirdi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay başkanlığında Yüzbaşı Mahallesinde bulunan bir kahvehanede halk toplantısı düzenlendi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve daire müdürlerinin de katıldığı halk toplantısında vatandaşlar taleplerini kaymakam ve belediye başkanına bildirdi. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay vatandaşların taleplerini not ederken, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi. Bu toplantıların belli aralıklar yapılacağı anlatan Kaymakam Altay, belediye ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını, sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğu aktardı. - BİLECİK

Pazaryeri'nde halk toplantısı düzenlendi

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Zekiye Tekin, Bilecik, Yüzbaşı, Altay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde halk toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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