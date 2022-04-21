Pencereden gelen mutluluk - Son Dakika
Üye Girişi

Pencereden gelen mutluluk

21.04.2022 14:44
Pencereden gelen mutluluk

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı.

Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle, Üniversite'nin çocuk hastalıkları bölümünde yatan hastalara bayram coşkusunu getirdiler. Uludağ Üniversitesi Mağaracılık Topluluğu öğrencileri halatlarla odaların camına tırmanarak sürpriz hediyeler dağıtarak, çocuklara moral aşıladılar.

UEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yaşında hasta çocuklar ile buluştu. Sosyal sorumluluk Projeleriyle hayata dokunmaya devam eden UEDAŞ, Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle birlikte hastanede yatıp meydanlarda ya da okullarda 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Yatakta tedavi gören 40 çocuğa çatıdan halatlarla indirilen hediyelerin dağıtımında bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz her bir çocukla tek tek ilgilendiler.

Hizmet verdikleri bölgede her bir bireyin onların için ayrı ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı; "Şirketlerin mevcutta olan hizmetlerinden ziyade çok daha fazla sorumluğu olduğuna inanıyorum. Bizler UEDAŞ ailesi olarak kesintisiz enerji mottosuyla çalışmalarımızı yürütürken özellikle çocuklarımızda hem farkındalık oluşturacak hem de onları motive edecek etkinlikler planlamaya çalışıyoruz. Bugün burada da hastanede yatan çocuklarımıza ve ailelerine az da olsa moral olabilmek istedik. Bugün Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Mağaracılık Topluluğu öğrencileri öncülüğünde 23 Nisan coşkusunu hastane camından hasta çocukların odalarına getirdik. Yaşadıkları zorlu dönemlerde yüzlerinde oluşan ufacık tebessüm bizim için ayrıca bir enerji kaynağı oldu" açıklamalarında bulundu.

Projeye ev sahipliği yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da, "Bildiğiniz gibi üniversitenin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmettir. Bu anlamda toplumun her kesimi ile işbirliği yapıyoruz. Uludağ Elektrik ile bu yıl 23 Nisan'ı hastanemizde geçirecek olan yavrularımızı sevindirmek adına hediye dağıtımı yaptık. Bu duyarlılığa dahil olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - BURSA

Pencereden gelen mutluluk
Pencereden gelen mutluluk
Pencereden gelen mutluluk
Pencereden gelen mutluluk

YORUMLAR
500
Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek Başkan Oktay, '23 Nisan bir milletin gurur günüdür' Başkan Oktay, '23 Nisan bir milletin gurur günüdür'

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Uludağ, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pencereden gelen mutluluk - Son Dakika


Son Dakika
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Pencereden gelen mutluluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement