Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Kameraları bantlayanlar kadar gözünü kapatanlara da sözümüz var" - Son Dakika
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Kameraları bantlayanlar kadar gözünü kapatanlara da sözümüz var"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Anneler Günü'nde "El Emeği Çarşısı"nın açılışında gündeme gelen asılsız iddialara sert çıktı.

11.05.2025 17:32
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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Anneler Günü'nde "El Emeği Çarşısı"nın açılışında gündeme gelen asılsız iddialara sert çıktı. "Kameraları bantlayanlar kadar gözünü kapatanlara da sözümüz var" diyen Cin, baklava alımından danışman maaşlarına, öğrencilere ve STK'lara verilen desteklere kadar tüm gerçekleri belgelerle ortaya koydu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Anneler Günü'nde "El Emeği Çarşısı"nın açılışında son günlerde kamuoyuna yansıyan ve belediye çalışmalarını hedef alan iddialara yanıt verdi. Başkan Cin, belediyenin tüm hizmetlerinin şeffaf ve hesap verebilir olduğunu vurgulayarak, özellikle baklava alımı, danışman ücretleri, STK destekleri ve öğrencilere yapılan yardımlarla ilgili gündeme getirilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. "Her şeyimiz açık, gizlimiz saklımız yok" diyen Başkan Cin, eleştirileri belgelerle çürüttü.

"Yanlış ve kesik bilgilerle karalama çabası içindeler"

Açılışlardan bahsederken son zamanlarda bazı çevrelerin yanlış ve eksik bilgilerle belediye hizmetlerini karalamaya çalıştığını söyleyen Başkan Cin, "Biz bu suçlamalara Belediye Meclisimizin denetim komisyonundaki toplantılarında net şekilde cevap verdik. Basındaki bazı arkadaşlarımız, konuları teyit etmeden, doğruluğunu araştırmadan suçlayıcı haberler yapıyorlar" dedi.

"Birileri gibi Muş'tan baklava getirtmiyoruz"

Başkan Cin, baklava alımıyla ilgili yapılan eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

"Özellikle baklava ile ilgili 1 ton baklava almışız ithamıyla karşı karşıya kaldık. Biz gece 750 bin, gündüz ise 1 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul'da 3'üncü nüfusa sahip ilçeyiz. Misafirlerimiz çok geliyor, biz de ikram etmeyi çok seviyoruz. Yıllık olarak aldığımız baklava miktarı 300 bin TL. Üstelik bunu Pendik'in esnafından almışız. Birilerinin 95 milyon lira vererek Hakkari'den, Muş'tan İstanbul'a baklava getirdiği iddia ediliyor. Biz Pendik'imizin esnafıyla iletişimimizi sürdüreceğiz. Misafirlerimize, Pendikli komşularımıza baklava ikram etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Danışman ücretleri üzerinden algı yapıyorlar"

Danışman maaşları iddiasına da açıklık getiren Başkan Cin, "Belediyemizde 5 danışmanımıza 6 milyon TL maaş ödediğimizi iddia ediyorlar. Oysa bu 5 danışmanımız, belediyede uzun süredir memur olarak görev yapan arkadaşlarımız. Sadece başkan danışmanlığından dolayı aldıkları fark 130 bin TL. Toplamda danışmanlara ödediğimiz rakam bazılarının basın danışmanının yıllık kirasından bile daha az" dedi.

"STK'ların tümüne eşit yaklaşıyoruz"

Pendik'te 450 sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde olduklarını ifade eden Başkan Cin, "TÜGVA'nın kirasını ödedik, Yedi Hilal'in kirasını ödedik ama aynı şekilde Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de kirasını biz ödüyoruz. Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Sadece bazı STK'ları gündeme getirenler, diğerlerini de düşünerek cevap verirlerse seviniriz" dedi.

"Yanlış bilgileri var, 36 bin değil, 136 bin termos dağıttık"

Termos dağıtımıyla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Başkan Cin, "Pendik'te 140 bin tane öğrencimiz var. 36 bin termos aldığımız iddia ediliyor. Evet, 36 bin termos aldık ama yanlışları var, geçen yıl da 100 bin termos dağıttık. Toplamda 136 bin termos dağıtmış olduk. Pendik'teki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin tamamına termos dağıtmış olduk. Hem aile ekonomisine katkı sağladık hem de çocuklarımızın sağlıklı ve çevre dostu ürünler kullanmasını teşvik ettik. Çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca 4 yıl boyunca üniversiteyi kazanan 20 bin 153 tane Pendikli öğrenciye 217 milyon 500 bin TL burs desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyüklerimize de hediyelerle destek oluyoruz"

Anneler Günü vesilesiyle yapılan hediye dağıtımlarını da hatırlatan Cin, "Annelerimizin günlerini kutlarken onlara küçük hediyeler veriyoruz. 65 yaş üzerindeki büyüklerimize de kahve seti hediye ederek yanlarında olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yatırımlarda ve sosyal yardımlarda şampiyonuz"

Pendik Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 45'ini yatırımlara, yüzde 8'ini ise sosyal yardımlara ayırdıklarını belirten Cin, "İstanbul'daki 39 belediye arasında yatırıma en fazla bütçe ayıran belediyeyiz. Sosyal yardımlarda da şampiyonuz. Belediyemizin borcuna baksınlar, en az borcu olan belediyeyiz. Bütçemizi en iyi yöneten belediyeyiz" şeklinde konuştu.

"Her şeyimiz şeffaf, gizlimiz saklımız yok"

Kameraları bantlayanlar kadar gözünü kapatanlara da sözleri olduğunu belirten Başkan Ahmet Cin, "Son zamanlarda çok gündem oldu. Bazı olaylar gözükmesin diye kameraları bantla kapatıyorlar. Anladığım kadarıyla bazı yandaş gazetecilerin gözleri kapatılmış, kulaklarına yalan yanlış bilgiler üfürülmüş. O bilgilerle hareket etmesinler. Biz her şeyi açık, sarih bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hiçbir gizlimiz saklımız yok. Boğazımızdan gram haram geçmez. Bunun da altını çizmek istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: 'Kameraları bantlayanlar kadar gözünü kapatanlara da sözümüz var' - Son Dakika

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