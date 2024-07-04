Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Vurularak Öldürüldü

Pendik\'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Vurularak Öldürüldü

Pendik'te boşanma aşamasındaki Safiye Bıçak, sokak ortasında eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cenaze töreninin ardından Bıçak toprağa verildi. Katil kocanın eşini öldürmeye gittiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

04.07.2024 15:07
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Pendik'te iki çocuk annesi Safiye Bıçak, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Safiye Bıçak, Pendik'te düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Öte yandan katil kocanın eşini öldürmeye gittiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (49), boşanma aşamasında olduğu eşi Vedat Bıçak (50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Vedat Bıçak yanında taşıdığı silah ile Safiye Bıçak'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken saldırgan eş ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Safiye Bıçak için bugün Pendik Dumlupınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Safiye Bıçak'ın oğlu, kızı, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bıçak'ın cenazesi Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, şüpheli Vedat Bıçak'ın cinayet öncesinde olay yerine gittiği ve silahla vurularak kanlar içinde yere yığılan Safiye Bıçak'ın yerde yattığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Kadın Sokak Ortasında Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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