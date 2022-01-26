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Personele "Kaçak Kullanım Tespiti" eğitimi verildi - Son Dakika

Personele "Kaçak Kullanım Tespiti" eğitimi verildi

26.01.2022 17:49
Personele "Kaçak Kullanım Tespiti" eğitimi verildi

Sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için başarılı faaliyetler yürüten Aras Elektrik, saha personeline, kaçak elektrikle mücadele yöntemleri konusunda eğitim verdi.

Sorumluluk bölgesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için başarılı faaliyetler yürüten Aras Elektrik, saha personeline, kaçak elektrikle mücadele yöntemleri konusunda eğitim verdi.

Hizmet verdiği 7 ilde, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeye özen gösteren Aras Elektrik, kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek amacıyla ciddi yatırımlar yapıyor. Yapılan yatırımlar, verdiği eğitimler, sıkı denetim ve takipler sonucunda tespit edilen kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldırma hedefleniyor.

Kars İl Koordinatörlüğü'nün toplantı salonunda bir hafta boyunca gerçekleşen eğitim, Müşteri Teknik Hizmetler Birimi'nden Kadir Yarluğ tarafından verildi. Bölgedeki kaçak kullanımın önüne geçilmesi adına personelin bilinçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Yarluğ: "Kaçak elektrikle mücadele konusunda, sahada daha etkin bir şekilde mücadele etmeyi verdiğimiz bu eğitimlerle sağlayabiliyoruz. Belli aralıklarla yaptığımız bu eğitimleri hem teorik hem de pratik olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sayede sahada çalışan arkadaşlarımız, ölçü devresinin kontrolünü sağlayarak buradan geçirilmeden yapılan bağlantıları, sayaçlara müdahaleleri kayıt altına alarak yasal işlemlerin başlatılması yönünde aksiyon alıyor. Elektrik dağıtım şebekemiz, bölgedeki abone sayısına göre tesis edildiğinden, kaçak elektrik kullanılması halinde bu şebekelerdeki yük artarak elektrik kesintisi ve gerilim düşümüne neden oluyor. Bu nedenle aynı zamanda abonesiz enerji kullanımı için de gerekli çalışmaları sağlayarak, kullanıcılar hakkında yasal işlem başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Personele Kaçak Kullanım Tespiti eğitimi verildi
Personele Kaçak Kullanım Tespiti eğitimi verildi

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Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Personele 'Kaçak Kullanım Tespiti' eğitimi verildi - Son Dakika


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