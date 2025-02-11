Pertek\'te 34 Kurs, 648 Kursiyer

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 34 kursa 648 kursiyer katıldı.

Yaygın eğitim kurumu olarak çok sayıda kurs ve kursiyerle etkin eğitim programını sürdüren Pertek Halk Eğitimi Merkezi, yöre insanının taleplerini de değerlendirerek, her yaş grubundan vatandaşlara hizmet veriyor. El sanatları, çocuk gelişimi, hayvan yetiştiriciliği, sağlık, spor, müzik, okuma yazma, kişisel gelişim gibi çok sayıda alanla ilgili kurslar açan Pertek Halk Eğitim Merkezince, Aile Destek Merkezi (ADEM) işbirliğiyle dezavantajlı grupları dikkate alarak kurs planlamaları yapıldığı belirtildi. - TUNCELİ