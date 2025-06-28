Piknikte Yavru Tilkiyle Dostluk

İstanbul Çatalca sahiline ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen 11 yaşındaki Ata Sönmez, burada beklenmedik bir misafir ile karşılaştı. Ata, yanına gelen yavru tilkiyi elleriyle beslerken, renkli ve sıcak görüntülerin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Çatalca'da sabah saatlerinde ailesiyle birlikte sahile piknik yapmaya gelen 11 yaşındaki Ata Sönmez, burada beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Ata, piknik yapacakları esnada yanlarına gelen yavru tilkiyle kısa sürede dostluk kurdu. Tilkiyi elleriyle besleyen Ata Sönmez'in o anlarını babası cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Bir süre daha ailenin yanında kalan yavru tilki ise daha sonra bölgeden uzaklaştı. - İSTANBUL