Pınar Daldal'ın Cenazesi Defnedildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde hayatını kaybeden üniversite 1. sınıf öğrencisi ve Bencik Mahallesi Camii İmam Hatibi Lokman Daldal'ın eşi Pınar Daldal toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi ve Yatağan Bencik Mahallesi Camii İmam Hatibi Lokman Daldal'ın eşi Pınar Daldal rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Daldal'ın acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, eşinin görev yaptığı camide cenaze töreni düzenlendi. Daldal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bencik Mezarlığı'na toprağa verildi. - MUĞLA