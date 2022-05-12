Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti - Son Dakika
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Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti

12.05.2022 12:52
Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 86 yaşında hayatını kaybeden babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ın veda töreninde babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" eserini ilk kez dinletti.

Besteci ve piyanist Fazıl Say, 86 yaşında hayatını kaybeden babası müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say'ın veda töreninde babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" eserini ilk kez dinletti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 86 yaşındaki müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say için Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene Ahmet Say'ın oğlu besteci ve piyanist Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan Say, Say ailesi üyeleri, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Fırat Tanış ve çok sayıda siyaset dünyasından isim ile sevenleri katıldı. Ahmet Say için bir sinevizyon gösterimi yapılan anma töreninde Fazıl Say da bir konuşma gerçekleştirdi.

"Onun eserlerine en iyi şekilde sahip çıkacağız"

Babası Ahmet Say'ın pek çok insana dokunmuş olduğunu söyleyen Fazıl Say, "O herkesin, edebiyatçıların ve Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet abisiydi. Ne kadar büyük bir onur benim için. Hepimiz için çok büyük bir onur Ahmet Say gibi üretken bir sanatçının ailesi olmak. Onun edebiyat eserlerine de müzik eserlerine de en iyi şekilde sahip çıkacağız. Uzun yıllardır bir 'Say Vakfı' kurmayı planlıyorum. Babamın ve Say ailesinin tüm eserlerini hem ülke çapında hem dünyaya yönelik de sahip çıkma olarak adımlar atacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Babasının eserlerinin hep ölümsüz kalacağını anlatan besteci ve piyanist Say, Ahmet Say'ı Türkiye'de tanımayan bir müzik insanının olmadığını kaydederek, "Tek başına arabasına kitaplarını koydu, bütün müzik fakültelerine, öğretmenlerine kitaplarını kendi götürdü. Öğrencilerle tanıştırdı. Türkiye'de babamı tanımayan, Ahmet abisi olmayan bir müzik insanı yok" ifadelerini kullandı.

12 Eylül 1980 Darbesi döneminde mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın oğlu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" eserini ilk kez dinletti

Konuşmasında babası Ahmet Say için bir beste yaptığından ve ilk kez anma töreninde sergileyeceğinden bahseden besteci ve piyanist Fazıl Say, "Babam Ahmet Say" adlı eseri törende katılımcılara dinletti.

86 yaşında hayatını kaybeden müzikolog, yayıncı, öykü ve roman yazarı Ahmet Say için Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak. - ANKARA

Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti
Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti
Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti

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Ahmet Say, Fazıl Say, Türkiye, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Piyanist Fazıl Say, babası için bestelediği eseri ilk kez anma töreninde dinletti - Son Dakika


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