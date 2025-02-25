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Polatlı'da gecekondu yangını

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi tamamen kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan 2 kişinin, son anda kendilerini dışarı atarak olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.