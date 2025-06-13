Polatlı'da Tarla Yangını: Arpa Tarlasını Kül Etti

Polatlı'da hobi bahçesinde başlayan yangın arpa tarlasını kül etti

ANKARA - Polatlı'nın Yenidoğan Mahalleside bir hobi bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede yayılarak çevredeki arpa ekili tarlaya sıçradı. Arpa ekili tarla tamamen yanarak zarar gördü.

Polatlı'nın Yenidoğan Mahallesi sınırlarında, Eskişehir - Ankara yolu üzerindeki Dumlupınar Bulvarı'nda bulunan bir hobi bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede yayılarak çevredeki arpa ekili tarlaya sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazilerini tehdit etti. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak daha geniş alanlara yayılması önlendi.

Yangında çok sayıda arpa ekili tarla zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının hobi bahçesinde dikkatsizce bırakılan bir ateşten kaynaklandığı iddialar arasında yer alıyor.

Tarım alanlarının yangınlara karşı daha fazla korunması gerektiğine dikkat çeken bölge sakinleri, sıcak havaların etkisini artırdığı bu günlerde yetkilileri daha sıkı denetime çağırdı.