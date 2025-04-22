Polis Ekiplerinden Anaokullarına Ziyaret

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, anaokulu ve kreşleri ziyaret etti.

Konu ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personelleri olarak, Emniyet Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Münasebetiyle İlimiz genelinde Anaokulu ve Kreşlerimizden gelen talepler doğrultusunda, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında 12 ayrı Anaokulu ve Kreşimizde Meslek Tanıtımı yanı sıra 778 Öğrencimize Temel Güvenlik Konularında Bilgilendirme yapılmıştır" denildi. - ERZURUM