Polis memurlarına yangın eğitimi - Son Dakika
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Polis memurlarına yangın eğitimi

16.04.2022 00:12
Polis memurlarına yangın eğitimi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekiplerine yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekiplerine yangın eğitimi verilerek tatbikat yapıldı.

Daday İlçe Emniyet Amirliğinde polis memurlarına yangın söndürme teknikleri anlatıldı. Eğitim çerçevesinde, Daday İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Yangın tatbikatı öncesinde Daday itfaiyesi tarafından yangın sırasında yapılması gereken müdahaleler polis memurlarına anlatıldı. Ardından modüller kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Ayrıca polis ekiplerine yangın mahalline gittiklerinde itfaiye ekipleri gelmeden önce alacakları tedbirler konusunda bilgi verildi. - KASTAMONU

Polis memurlarına yangın eğitimi

YORUMLAR
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Hisarcık, Yangın, Daday, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Polis memurlarına yangın eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis memurlarına yangın eğitimi - Son Dakika
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