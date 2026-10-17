Polis Özel Harekat, 20 ülke ve 96 keskin nişancının katıldığı BORAN'da birinci oldu

20 ülke ve 96 keskin nişancının katıldığı 8.BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Polis Özel Hareket, yarışmada birinci olarak şampiyon oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "20 Ülke, 96 Keskin Nişancı ve Şampiyon: Polis Özel Harekat. 8.BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda Polis Özel Harekat personelimiz birinci oldu. Disiplini, üstün yeteneği ve azmiyle teşkilatımızı gururlandıran kahraman personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.