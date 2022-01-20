Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama dağıttı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise o anları sosyal medya hesabından paylaştı, ekipleri tebrik etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Ekipler, kırsal alanda sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı yaptı. Vali Çetin Oktay Kaldırım ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak ekipleri tebrik etti. Vali Kaldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk kış günlerinde dışarda yaşayan can dostlarımızı ihmal etmiyoruz. Emniyet ve jandarmamızı canı gönülden kutluyorum. Can dostlarımızın bize en ihtiyaç duydukları bu dönemde lütfen sevgi ve şefkatimizi eksik etmeden besleme ile bakımlarını ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı. - SAKARYA