Polislere Tekman\'da Sürpriz Kutlama

Erzurum'un Tekman ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle polislere sürpriz bir program yapıldı.

Polis Haftası'nın son gününde Tekman ilçesinde babası gazi olan kahvehane işletmecisi Vahit Bölük ve müşteriler ilçede görev yapan emniyet mensuplarına sürpriz yaptı. Polise kahvehanede kavga olduğu ihbarı yapıldı. Kahvehaneye gelen ekip ilçe halkının çay ikramı ile karşılaştı. Gülüşmelerle birlikte polislerin gününü kutlayan vatandaşlar onlara verdikleri hizmetler için teşekkür etti. - ERZURUM