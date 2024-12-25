Prizren Beyaz Örtüyle Kaplandı

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Balkanlar'ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Kosova'nın Prizren kentinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Geçtiğimiz yıl Şar Dağı dışında karın hiç yağmadığı Kosova'da bu yıl mevsimin ilk karı dün gece itibarıyla yağmaya başladı. Kosova Meteoroloji Enstitüsü günler öncesinden yaptığı uyarılarda Prizren'e mevsimin ilk kar yağışının salı gecesi başlayacağını duyurdu. Dün gece yarısı itibarıyla başlayan ve aralıksız devam eden kar nedeniyle Prizren beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Prizren'de kartpostallık manzaralar oluştu. Günlerdir beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örterek hayranlık uyandıran görüntülere neden oldu. Hafta sonuna kadar hava sıcaklığının gündüz 3, gece ise eksi 1 derecelerde seyredeceği belirtildi. - PRİZREN