Prof. Dr. Alpay Hekimler'e Avusturya'dan Ödül - Son Dakika
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Prof. Dr. Alpay Hekimler'e Avusturya'dan Ödül

Prof. Dr. Alpay Hekimler\'e Avusturya\'dan Ödül
22.05.2025 16:40
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Prof. Dr. Alpay Hekimler, Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Hekimler, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için bir takdir ifadesi olarak, Avusturya tarafından "Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi.

Prof. Dr. Alpay Hekimler Federal Meclis Başkanı, çok sayıda siyasetçi, diplomatik misyon temsilcileri ve bilim insanlarının katılım sağladığı seçkin bir davetli topluluğu önünde düzenlenen törenle Linz Eyalet Başkenti Şehir Parlamentosu'nun aldığı kararla verilen "İnsanlığa Hizmet Madalyası" ile taltif edildi.

Prof. Dr. Alpay Hekimler törende yaptığı konuşmada, kendisine takdim edilen bu özel ve bir o kadar da anlamlı olan "İnsanlığa Hizmet Madalyası" için teşekkürlerini sunarak, bu madalyayı hak eden çalışmaların ardında birçok kişinin desteğinin bulunduğunu, bu büyük onura sahip olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardan beri Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Alpay Hekimler, 2015 yılında Avusturya Cumhurbaşkanı tarafından "Altın Üstün Hizmet Devlet Nişanı" ve 2024 yılında Yukarı Avusturya Eyaleti Başbakanlığı tarafından "Eyalet Devlet Nişanı" ile ödüllendirilmişti.

Linz İnsanlığa Hizmet Madalyası, kamu yararına yönelik, kültürlerin bir arada yaşamasına ve hümanizm düşüncesinin gelişmesi doğrultusunda olağanüstü katkılar sağlamış kişilere takdim edilmektedir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk Fakültesi, Kültür Sanat, Avusturya, Kültür, Eğitim, Yerel, Linz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Alpay Hekimler'e Avusturya'dan Ödül - Son Dakika

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