Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan tohum uyarısı - Son Dakika
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan tohum uyarısı

30.06.2022 00:58
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan tohum uyarısı

İzmir'de düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

İzmir'de düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, gıda güvenliği ve tohumun bir biyolojik silah haline geldiğini ifade ederek, "Savaşlar artık silahla değil tohumla kazanılacak" dedi.

Geleneksel tedavi yöntemlerini bilimle buluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) tarafından düzenlenen 1. Uluslararası GETAT Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda açılış konuşmasını video mesajla gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, geleneksel tıp anlayışının, modern tıp uygulamalarını desteklediği kadar hastalıklardan korunmada ve hastalıkların tedavisinde ciddi rol oynadığını söyledi.

Sempozyumun hedefinin geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, hastalıkların tedavisinde oynadığı rol ve hastalıklardan korunma yönüne vurgu yapmayı hedeflediğini söyleyen Hotar, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın çözümlerine önem veren üniversitemizin 2020'de açtığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi bu karşılık bulmaktadır. Son derece aktif çalışan merkezimizde kupa, hacamat, ozon, proloterapi ve mezoterapi uygulamalarına yönelik poliklinik hizmetleri verilmektedir. Üniversitemizde ilgili mevzuat gereği sertifika gerektiren uygulamalara yönelik eğitimler de düzenlenmektedir. Kurumumuz konunun hem uygulayıcısı hem de eğiticisi noktasında yer almaktadır" dedi.

"Gıda güvenliği ve tohum bir biyolojik silah haline geldi"

Sempozyumda katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise genetik kaynaklar ve biyolojik çeşitliliğin her zaman en önemli kaynak olduğunu söyledi. İnsanın geleceğinin genetik kaynaklara ve biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunu savunan Prof. Dr. Saraçoğlu, "Korona çağının getirdiklerine bakacak olursak artık devir değişti. Bir iklim değişikliği ile karşı karşıyayız. Gıda güvenliği ve tohum bir biyolojik silah haline geldi. Tohum ıslahı bugün maalesef yanlış yapılıyor. Savaşlar artık silahla değil tohumla kazanılacak. İnsan, artık güdülen bir sınıf haline getiriliyor. Canlı cansız her şeyde barkod var. Bir lokantaya gittiğinizde kamerayı açıyorsunuz tüm menü önünüzde. 'Ne ekerseniz onu biçersiniz', eskiden Anadolu'da bu laf vardı ama artık böyle bir şey mümkün değil. Ekiyorsunuz ama bir ay sonra bir bakıyorsunuz ki sel gelmiş her şeyi alıp götürmüş genetik kaynakları ve biyolojik çeşitliliğiyle beraber" diye konuştu.

Saraçoğlu, iklim değişiklinin en büyük nedeni olarak da insanı gösterdi.

Sempozyum sonunda konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İbrahim Saraçoğlu, Araştırma, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan tohum uyarısı - Son Dakika

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