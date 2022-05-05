Prof. Dr. Mustafa Sarı, " Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var" - Son Dakika
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Prof. Dr. Mustafa Sarı, " Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var"

05.05.2022 17:20

Prof. Dr. Mustafa Sarı, " Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var"BALIKESİR Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz suyunun sıcaklığının artmasıyla müsilajın yeniden görülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, " Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var"

BALIKESİR Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz suyunun sıcaklığının artmasıyla müsilajın yeniden görülebileceğini söyledi.

Su kolonlarında müsilajın olmadığını ve geçen yıl müsilajla yok olan sünger topluluklarının yeniden canlandığını açıklayan Prof. Dr. Sarı, " Ben ve ekibim düzenli olarak Marmara Denizi'nin muhtelif yerlerinde düzenli olarak dalışlar yapıyoruz. Müsilajı takip ediyoruz. En son yaptığım dalışta, memnuniyetle gördümki su kolonunda geçen yıl ki bir müsilaj yok. Geçen yıl ki yoğunlukta bir müsilaj yok. Ama aşırı alt çoğalması var. Suyun ışık geçirgenliği çok düşük. Bulanıklık çok yüksek. Ama sevindirici olan, geçen yıl oluşan müsilaj da tamamı ölen, yok olan, kaybolan sünger toplulukları yeniden canlanmaya başlamışlar. Yeni sünger topluluklarının yaşama döndüğünü mutlulukla gördük. Bu sevindirici. Ancak su şartları yeni bir müsilaj oluşumu için uygun. Müsilajın ondan fazla türü var. Biz geçen yıl suyun yüzünü örümcek ağı gibi kaplayan müsilajı gördük. Geçen haftalarda krem benzeri kremsi müsilaj dediğimiz müsilaj türü Marmara denizinin farklı yerlerinde görüldü. Ancak su kolonunda şu anda müsilaj yok. Balıklarda yeni yeni artmaya çoğalmaya başladı, su sıcaklıkları artmaya başladı, önümüzdeki 2 ila 3 hafta oldukça kritik. Su sıcaklıkları arttıkça yeni bir müsilaj oluşma ihtimali var. Yaşasın kurtulduk, artık müsilaj olmayacak diyemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da ne yazıkki müsilaj ile bizler karşılaşacağız. Yapmamız gereken tek şey, 22 maddelik Marmara Denizi koruma eylem planını nedensiz, amasuz ve fakatsız hemen uygulamamız lazım. Bireysel kampanyalarla denize giden kirlilik yükünü azaktmamız gerekiyor. Diğer taraftan sanayi kuruluşlarına da denetimlerin ciddiyet ile yapılması gerekiyor. Eğer bunları yaparsak uzun vadede müsilaj ile karşılaşma durumumuz azalmış olacak. Balıklar çoğalır mı?. Balıklar sadece bir mevsimdeki iyileşme iile çoğalamazlar. Balıkların artmasını istiyorsak, eko sistem balıkçılığa geçmemiz gerekiyor. Şu anda doğru düzgün bir balıkçılık politikası uygulamıyoruz. Balıkçılık la ilgili Müsikaja uygun önlemler almak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var
Prof. Dr. Mustafa Sarı, Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var
Prof. Dr. Mustafa Sarı, Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var
Prof. Dr. Mustafa Sarı, Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var

YORUMLAR
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Denizcilik, Müsilaj, Eylül, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Mustafa Sarı, ' Su ısındıkça yeni bir müsilaj olması ihtimali var' - Son Dakika


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