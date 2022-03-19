Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı - Son Dakika
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Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı

19.03.2022 09:44
Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı ve Tıp Fakültesi iş birliğiyle 'Tıp Bayramı Haftası Etkinliği' çerçevesinde düzenlenen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Özel Konseri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı ve Tıp Fakültesi iş birliğiyle 'Tıp Bayramı Haftası Etkinliği' çerçevesinde düzenlenen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Özel Konseri Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tuzcu'nun sunumuyla gerçekleşen konserde, solist olarak Öğr. Gör. Olcay Yılmaz yer alırken, Udda, Öğr. Gör. Emre Üstgül, Ritimde Öğr. Gör. Onurcan Kaya, Kanunda Öğr. Gör. Dr. Muattar Demet Doğruöz, Neyde Öğr. Gör. Umut M.Şentürk ve Çelloda Öğr. Gör. Seher Erkan yer aldı.

Alaeddin Yavaşça'nın 'Kadın Doğum Uzmanı' olarak uzun yıllar görev yaptığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tuzcu, "Yavaşça, 1985-1990 yılları arasında Haseki Hastanesi'nin Başhekimliğini yapmıştır. Müzik hayatına sekiz yaşında keman çalarak başlamış, İstanbul'a geldikten sonra musiki kabiliyetini arttırmıştır. 1950 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu solistik sınavını kazanarak TRT'de göreve başlamıştır. 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı alan Yavaşça, farklı tür ve formlarda 650 eser bestelemiştir" dedi.

Emre Üstgül, "Klasik meşk sisteminin son temsilcisini biz Aralık ayında kaybettik. Dede Efendi'nin beşinci silsileden şarti sayılabilecek, İstanbul ortamlarında yetişmiş çok değerli bir müzisyendi kendisi. Ailesinde çok ciddi bir göftekarlık damarı bulunan Alaeddin Yavaşça hocamızın amcası ve dedesi şair klasmanındadır. İlk meşklerini daha sonra hocasıda olacak Minür Nureddin Selçuk ile plaklardan tekrar ederek başlamıştır. Hayatında karşılaştığı büyük müsiki üstadları onun en büyük şansı olmuştur" diye konuştu.

Konser, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona ererken, konsere ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı
Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Yavaşça ADÜ'de konser ile anıldı - Son Dakika


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