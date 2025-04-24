Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu Hayatını Kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Prof. Dr. Bozdağlıoğlu'nun durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Bozdağlıoğlu hayatını kaybetti. Bozdağlıoğlu'nun vefat haberi hem öğrencileri hem de meslektaşları arasında büyük üzüntüye boğdu. Uzun yıllar boyunca ADÜ'de görev yapan, fakülte bünyesinde bölüm başkanlığı ve dekan vekilliği görevlerini de üstlenen Bozdağlıoğlu için 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 11.00'da Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda resmi tören düzenleneceği belirtildi. - AYDIN