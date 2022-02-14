Üye Girişi
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı - Son Dakika

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı

14.02.2022 12:05
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivillere, ilçe halkı tarafından gönderilen insani yardımları ulaştırdı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivillere, ilçe halkı tarafından gönderilen insani yardımları ulaştırdı.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında bulunan Tel Abyad'da sivillere temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı. Günün büyük bir çoğunluğunu Tel Abyad'daki çocuklarla bir arada geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, minik kalplerin her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

"Çocuklara, Pursaklar'ın gönlü zengin, kalbi yumuşak insanlarından getirdiğimiz, yardım malzemelerini ulaştırdık"

Çocukların yüzlerinde oluşan en ufak tebessüme büyük önem verdiklerini belirten Çetin, "Savaşın, gözyaşının, açlığın çocuklarına, Pursaklar'ın gönlü zengin, kalbi yumuşak insanlarından getirdiğimiz, yardım malzemelerini ulaştırdık" ifadelerine yer verdi.

Tel Abyad'da gün boyu dağıtılan yardım çalışmalarında 7'den 70'e savaşın yıkıcı etkisine maruz kalan bölge halkı, büyük bir mutluluk yaşadı. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:13:16. #1.11#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement