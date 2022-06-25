Pursaklar Endemik Vadi'de gençlik buluşması - Son Dakika
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Pursaklar Endemik Vadi'de gençlik buluşması

25.06.2022 11:30
Pursaklar Endemik Vadi'de gençlik buluşması

Gençlere yönelik kültürden sanata, spordan eğitime birçok yatırıma imza atan Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerle Endemik Vadi'de bir araya geldi.

Gençlere yönelik kültürden sanata, spordan eğitime birçok yatırıma imza atan Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerle Endemik Vadi'de bir araya geldi.

Endemik Vadi'de gençlere hitap eden Başkan Çetin, "Pursaklar'da konuşmadığımız, dinlemediğimiz, fikrini almadığımız genç kalmayacak' diyerek Endemik Vadi'de Gençlik Buluşması gerçekleştirdik. Gençlerimizle ve kendini genç hissedenlerle dondurma yedik, çay içtik, sohbet ettik. Dün olduğu gibi bugün de geleceğin Pursakları'nı gençlerimizle konuşuyor ve planlıyoruz. Kültürden sanata, spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanımaya devam edeceğiz" dedi. Gençlerle keyif dolu dakikalar geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, gençlere bitki çayı ve dondurma ikram etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Pursaklar, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar Endemik Vadi'de gençlik buluşması - Son Dakika

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