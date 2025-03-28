Putin, Perm Denizaltısını Suya İndirdi

Rusya'da hipersonik füzelerin konuşlandırıldığı Perm nükleer denizaltısı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla suya indirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Murmansk Limanı'nda Atomflot'u ziyaret etti. Putin dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette, video konferans yoluyla yeni dördüncü nesil çok amaçlı nükleer Perm denizaltısının Severodvinsk şehrindeki suya indirilme törenine katıldı.

Putin törende yaptığı konuşmada denizaltının üretiminde yer alan ekiplere teşekkür ederek, "Bugün Perm nükleer enerjili çok amaçlı denizaltı, Severodvinsk'teki destansı Sevmash tersanesinde suya indiriliyor. Modern füze denizaltılarının seri üretimine devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl, muharebe görevlerine katılmak üzere donanmaya katılması bekleniyor" dedi.

Yasen-M füze denizaltılarının son teknoloji navigasyon ve iletişim sistemlerinin yanı sıra gelişmiş sonar cihazlarına sahip olduğunu belirten Putin, "Bunlar ayrıca yüksek hassasiyetli silahlar ve robotik sistemler taşıyor. Perm, Zircon hipersonik seyir füzeleri taşıyan ilk çok amaçlı denizaltı oldu" ifadesini kullandı.

Donanmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyleyen Putin, modern silahlar, ileri teknoloji ve iletişim sistemleriyle donatılan savaş gemileri ve denizaltıların yapımının hızının ve ölçeğinin istikrarlı bir şekilde artırttığını vurguladı.

Putin, "Bu denizaltılar ve savaş gemileri filolarımızın gücünü artıracak, Rusya'nın deniz sınırlarının güvenliğini güçlendirecek ve Kuzey Denizi Rotasını koruyacaktır. Bunlar, artan küresel rekabetin ortasında muazzam ekonomik, lojistik ve ulaşım açısından önem kazanan Arktik bölgesi de dahil olmak üzere dünyada Rusya'nın ulusal çıkarlarını desteklemeye yardımcı olacaktır. Rusya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak ve önde gelen bir deniz gücü olarak statüsünü geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Denizaltı Putin'in talimatının ardından suya indirildi. Rus donanmasında 885/885M Yasen sınıfı denizaltı serisinin altıncısı olan Perm'in yapımına Sevmash Tersanesi'nde 2016 yılında başlanmıştı. - MOSKOVA