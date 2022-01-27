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Pyongyang, Ocak ayında 6'ncı füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika

Pyongyang, Ocak ayında 6'ncı füze denemesini gerçekleştirdi

27.01.2022 09:44
Pyongyang, Ocak ayında 6'ncı füze denemesini gerçekleştirdi

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze fırlatmasının ardından bu ay başından beri gerçekleştirilen füze denemelerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze fırlatmasının ardından bu ay başından beri gerçekleştirilen füze denemelerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Uluslararası toplumun tepkileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen füze denemelerine hız kesmeden devam eden Kuzey Kore'nin, yeni bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ilki bu sabah 08.00'da olmak üzere ülkenin doğusundaki Hamhung bölgesinden Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze ateşlediği ifade edildi. Kısa menzilli balistik füzeler olduğu tahmin edilen füzelerin yaklaşık 5 dakikalık arayla ateşlenerek 20 kilometre yükseğe ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 190 kilometre yol kat ettiği tespit edilen füzelerin, Japonya'nın dışında denize düştüğünün tahmin edildiği açıklandı.

Japonya hükümetinden tepki

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Pyongyang'ın son girişiminin BM kararlarının ihlali olduğunu yineleyerek gelişmeleri "üzücü" olarak nitelendirdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise, hükümetin detaylı bilgi toplamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kuzey Kore'nin ardı ardına gelen silah denemeleri Japonya ve bölgenin güvenliği için ciddi bir sorundur" şeklinde konuştu. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi de, bölgede seyreden uçak ve gemilerin füze denemesinden etkilenmediğini açıkladı.

Bir ayda 6 füze denemesi

Bu ay 5 ve 11 Ocak tarihlerinde hipersonik füze deneyen Pyongyang 14 Ocak tarihinde ise demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı. 17 Ocak'ta iki taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, son olarak ise 25 Ocak'ta seyir füzelerini test etmişti. Son deneme, Pyongyang'ın bir ay içinde gerçekleştirdiği 6'ncı silah testi olarak kayıtlara geçti. - SEUL

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Japon Denizi, Kuzey Kore, Ocak, Füze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pyongyang, Ocak ayında 6'ncı füze denemesini gerçekleştirdi - Son Dakika
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