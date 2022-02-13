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Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı - Son Dakika

Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı

13.02.2022 14:02

Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı Yayın hayatına 13 Şubat 2020'de 'Mutluluğun Sesi' sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve pek çok ünlü radyocunun katılımıyla 2'nci yılını kutladı.

Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı

İSTANBUL - Yayın hayatına 13 Şubat 2020'de 'Mutluluğun Sesi' sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve pek çok ünlü radyocunun katılımıyla 2'nci yılını kutladı.

Yayın hayatına 13 Şubat 2020'de başlayan Radyo Başakşehir, Dünya Radyo Gününde 2'nci yaşını kutladı. Birbirinden zengin programlarıyla yayın hayatına devam eden Radyo Başakşehir'in kutlama programının açılış konuşmasını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu gerçekleştirdi. Pek çok ünlü radyocunun da bir arada olduğu toplantıda, her şekilde radyocuların yanında olacağını söyleyen Kartoğlu "Öyle kıymetli bir mesleğiniz var ki, yapılan araştırmalarda en güvenilir iletişim alanı seçildiniz" dedi. Davete katılan ünlü radyocular duygularını paylaştı. Pek çok ünlü isim ise video mesaj yoluyla Radyo Başakşehir'i tebrik ederek 2'nci yaşını kutladı. Ardından ise büyük bir coşkuyla pasta kesildi.

"Bu akademilerde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz var"

Pasta kesiminin ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Evet bugün çok anlamlı bir gün. Dünya Radyo Günü. 13 Şubat'ın bizim için 2'nci bir anlamı daha var. Mutluluğun Sesi'nin kuruluş tarihinin 2'nci yılı için biraz önce pasta kestik. Tabii bunlardan daha önemlisi benim için Radyo Akademi, radyocularla ilgili. Biz radyo mesleğinin devam etmesini istediğimiz için, radyo mesleğini çok kıymetli gördüğümüz için Radyo Akademi'mizi kurduk ve yaklaşık 160 tane öğrencimiz sertifikasını aldı. Birçok öğrencimiz farklı radyolarda işe başladı. Benim için en değerlisi bu Mutluluğun Sesi; Radyo Başakşehir bir yandan devam ederken, radyocu kardeşlerimin eğitim alarak radyolara işe başlamış olması ve radyocu mesleğinin ayakta kalması. Çünkü bunun okulu yok. Üniversitede bir bölümü yok. Ancak bunu alaylı insanlardan, bu işi yapan insanlardan öğrenmek gerekiyor. Benim için çok önemli. Buna benzer birçok akademimiz var. Sadece radyoculukla ilgili değil, sinema, YouTube ya da dublaj gibi bu akademilerde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz var" şeklinde konuştu.

Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı
Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı
Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı

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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Radyo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Radyo Başakşehir 2'nci yaşını kutladı - Son Dakika


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