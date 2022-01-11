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Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün - Son Dakika

Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün

11.01.2022 13:57

Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün

GAZİANTEP - Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Koçer, Ocak ayı "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle yaptığı açıklamada, kanserin tarama testiyle önleminin mümkün olduğunu dile getirerek tüm kadınları test yapmaya davet etti.

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Koçer, ülkemizde her yıl, 3 binden fazla kadının yakalandığı rahim ağzı kanserinin erken teşhis sayesinde önlenebildiğini söyledi. Ocak ayı " Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Koçer, tarama testleri sayesinde kanserin erken teşhisinin yapıldığını ve erken teşhis sayesinde tedavisinin kolay bir şekilde yapıldığını ifade etti. Tüm kadınları tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmaya davet eden Uzman Dr. Koçer, geç kalınması halinde öldürücü bir kanser türü olduğunu da sözlerine ekledi.

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz çünkü önlenebilir bir kanser"

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir olduğu için farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Koçer, kanserin nedenlerini ve tedavi yöntemlerinden bahsederek, " Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen jinekolojik bir kanserdir. Dünya genelinde tüm kanser içerisinde meme ve kolon kanserinden sonra 3. sıklıkta görülmektedir. Rahim ağzı kanserine neden bir farkındalık oluşturmak istiyoruz çünkü rahim ağzı kanseri; önlenebilen ve sebebi belirlenmiş bir kanserdir. Rahim ağzı kanserinin yüzde 99'unda sebep Human Papilloma Virüs dediğimiz HPV'dir. HPV'de genel olarak cinsel yolla bulaşmaktadır. Rahim ağzı kanserinin bunun yanı sıra sebepleri çoklu cinsel ilişki, çok doğum yapmış olmak, obezite, sigara içmek, 5 yıldan fazla bir süre doğum kontrol hapı kullanmış olmak gibi sıralanabilir. Bu hastalıkta dediğim gibi sebep yüzde 99 HPV'dir ve biz bu virüsü tarama testleriyle hastalığın öncül lezyonlarını erkenden yakalayıp kolay bir şekilde tedavisini yapabiliyoruz. Ancak tarama testlerini yaptırmayan hastalarda hastalık sinsi bir şekilde ilerlediği ve belirti vermediği için rahim ağzı kanseri ileri evlerde saptanabiliyor. İleri evrende saptandığı zamanda tedavisi daha güç oluyor. Ancak tarama testleriyle hastalığı erken evrende saptadığımızda tedavisi çok daha kolay oluyor" dedi.

"Tarama yapmazsak öldürücü bir kanser"

Taramaların yapılmadığı ve teşhiste geç kalındığı zamanlarda kanserin öldürücü olduğunu dile getiren Uzman Op. Dr. Koçer, " Taramanın yapılmadığı dönemlerde öldürücü bir hastalık. Eğer tarama yapmazsak, kadınlarımız taramalara katılmazsa öldürücü bir kanser. Dediğim gibi taramalar yapılırsa erken teşhis ile tedavisini kolay bir şekilde yapabiliyoruz. O yüzden şu dönemlerde çok öldürücü bir şey değil. Çünkü ülkemizde taramalar güzel bir şekilde yapılıyor. Sinsi bir hastalık olduğu için erken evrelerde semptom göstermiyor bu nedenle hastalar kanseri anlayamıyor. Semptomlar ise anormal kanamalar, ilişki sırasında ağrı, ilişki sonrası kanamalar gibi olabiliyor. Bu semptomlar olduğu zaman ise zaten hastalık çok ilerlemiş oluyor. Bizim amacımız; rahim ağız kanseri önlenebilen bir kanser olduğu için bunu taramalarla öncül lezyonlarını erkenden saptamak ve tedavi etmek" ifadelerini kullandı.

"Genç yaştaki kadınlar bağışıklıkları sayesinde kanseri yenebiliyor"

Kanserin tarama testlerinin 30 ila 65 yaş arasındaki kadınlara yapıldığını ve genç yaştaki kadınların bağışıklık sistemlerinin güçlü olması nedeniyle kanseri yenebildiğini ifade eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Koçer, tüm kadınları tarama testlerini düzenli olarak yapmaya davet ederek, "Şuanda Türkiye'de Ulusal Kanser Tarama Programı çerçevesinde 30 ila 65 yaş aralığındaki tüm kadınlar, 5 yılda bir HPV DNA Testiyle taranmaktadır. HPV DNA Testinde anormal bir bulgu olduğu zaman bu teste eşlik edebilecek olan Pap Smear Testiyle de ek bulgular tespit edilebilir. Genel olarak Türkiye'de bu hastalık HPV DNA Testi üzerinden taramalar yapılıyor. Testte 35 ila 65 yaş arasındaki tüm kadınlara yapılmaktadır. HPV virüsü genç yaşta da saptanabiliyor. Kadınlar 35 yaşın altında da bu hastalığa yakalanabiliyor ancak ama genç yaşta hastanın bağışıklık sistemi bu virüsü yenebiliyor. Genç yaşta bu hastalığı yenmek daha kolay. O yüzden taramalar 30 yaşından sonra taramalara başlanıyor. Kadınlara önerim; 5 yılda bir HPV Testlerini yaptırmalarıdır" diye konuştu.

Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün
Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün
Rahim ağzı kanserini tarama testiyle önlemek mümkün

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Kadın Hastalıkları, Amerikan Hastanesi, Gaziantep, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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