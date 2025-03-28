Ramazan'a Veda İle Trafik Uyarısı - Son Dakika
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Ramazan'a Veda İle Trafik Uyarısı

Ramazan\'a Veda İle Trafik Uyarısı

Diyanet hutbesinde Ramazan'a veda ile bayramda trafikte dikkatli olunması istendi.

28.03.2025 14:30
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Ramazan'a veda ederken" olurken, her bayram yaşanan trafik kazalarının da dikkat çekildiği hutbede motosiklet kullanan gençlerin dikkatli olması istendi.

Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Ramazan'a veda ederken" oldu. Bu haftaki cuma namazı öncesinde verilen hutbede, bayram tatili dolayısıyla yollarda oluşabilecek yoğunluklara dikkat çekilirken, özellikle motosiklet sürücülerinin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Cuma namazında verilen hutbede, "Ramazan ayında kuşandığımız sabrı, evimize, okul ve iş hayatımıza, çarşı, pazar ve trafiğe de yansıtmaya özen gösterelim. Kin ve nefretle değil, sağduyu ve aklıselimle hareket edelim. Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim. Bugünden itibaren birçoğumuz, başta anne ve babamız, akraba ve dostlarımız olmak üzere sevdiklerimizle birlikte Ramazan Bayramı'nı idrak etmek için yola çıkacağız. Araç sürücülerini ve özellikle son yıllarda hızla artan motosiklet kullanıcısı kardeşlerimizi, sevinç günlerine hüzün gölgesi düşürmemek için trafikte sabırlı, anlayışlı ve dikkatli olmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygı göstermeye davet ediyorum" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Motosiklet, Politika, trafik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'a Veda İle Trafik Uyarısı - Son Dakika

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