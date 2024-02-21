Ramazan Davulcuları İzmit Belediyesi'ne Başvurdu - Son Dakika
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Ramazan Davulcuları İzmit Belediyesi'ne Başvurdu

Ramazan Davulcuları İzmit Belediyesi\'ne Başvurdu

Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurmaya başladı. Yüzlerce yıllık gelenekleri bugüne taşıyan Ramazan davulcuları, bu yıl da vatandaşın sahura uyanması için davul çalacak, mani söyleyecek. Bu kapsamda, İzmit Belediyesi talepleri almaya başladı. Ramazan ayına renk katacak Ramazan davulcular, muhtarlıktan aldıkları uygunluk belgesiyle birlikte başvurularını İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat giderek yapacak.

21.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:39
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Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmak isteyen vatandaşlar, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurmaya başladı.

Yüzlerce yıllık gelenekleri bugüne taşıyan Ramazan davulcuları, bu yıl da vatandaşın sahura uyanması için davul çalacak, mani söyleyecek. Bu kapsamda, İzmit Belediyesi talepleri almaya başladı. Ramazan ayına renk katacak Ramazan davulcular, muhtarlıktan aldıkları uygunluk belgesiyle birlikte başvurularını İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bizzat giderek yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Davulcuları İzmit Belediyesi'ne Başvurdu - Son Dakika

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