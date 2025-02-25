Ramazan Hazırlıkları Başladı: Başkan Karagöl İhtiyaç Sahiplerine Destek Verecek

Yerel

Tokat'ta Ramazan hazırlıklarını yerinde inceleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeklerini ulaştıracaklarını belirterek vatandaşları yardımlaşmaya davet etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ramazan ayı öncesi hazırlıkların sürdüğü Ali Özgül Konukevi ve Aşevini ziyaret etti. Başkan Karagöl, burada konukevi sakinleriyle bir araya gelerek, Ramazan'a yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ramazan ayında yapılacak iftar yemeklerinin bin kişiye ulaştırılacağını belirten Başkan Karagöl, Ramazan ayı boyunca Erbaa'daki ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra, asker, polis, sağlık çalışanları ve engelli ile yaşlı bireyler için de hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşın meydandaki çadıra gelerek yemek yemesinin hoş olmadığını söyleyen Karagöl, "Yaşlı vatandaşımızın da engelli bir vatandaşımızın gelerek yemek alması da zor. O yüzden sistemimizle iftar yemeklerini ve sahurları kapılarına kadar ulaştıracağız" dedi.

Ramazan boyunca Ali Özgül Konukevi ve Aşevi'nin, her gün bin kişiye yemek vereceğini ifade eden Karagöl, tüm Erbaa halkını yardımlaşmaya davet ederek, "Bir kilo pirinç de olsa, bir ton da olsa bu nasibe hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ben tüm Erbaalı hemşehrilerimi paylaşmaya ve yardımlaşmaya çağırıyorum. Ramazan ayında yapacağınız bağışlarla, bizlere yardımcı olabilirsiniz" şeklinde konuştu. - TOKAT