Ramazan Hazırlıkları Başladı: Başkan Karagöl İhtiyaç Sahiplerine Destek Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan Hazırlıkları Başladı: Başkan Karagöl İhtiyaç Sahiplerine Destek Verecek

Ramazan Hazırlıkları Başladı: Başkan Karagöl İhtiyaç Sahiplerine Destek Verecek

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ramazan ayı öncesi hazırlıkları yerinde inceleyerek ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeklerini ulaştıracaklarını açıkladı. Vatandaşları yardımlaşmaya davet eden Karagöl, yemeklerin kapıda teslim edileceğini belirtti.

25.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Ramazan hazırlıklarını yerinde inceleyen Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemeklerini ulaştıracaklarını belirterek vatandaşları yardımlaşmaya davet etti.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ramazan ayı öncesi hazırlıkların sürdüğü Ali Özgül Konukevi ve Aşevini ziyaret etti. Başkan Karagöl, burada konukevi sakinleriyle bir araya gelerek, Ramazan'a yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ramazan ayında yapılacak iftar yemeklerinin bin kişiye ulaştırılacağını belirten Başkan Karagöl, Ramazan ayı boyunca Erbaa'daki ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra, asker, polis, sağlık çalışanları ve engelli ile yaşlı bireyler için de hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

Vatandaşın meydandaki çadıra gelerek yemek yemesinin hoş olmadığını söyleyen Karagöl, "Yaşlı vatandaşımızın da engelli bir vatandaşımızın gelerek yemek alması da zor. O yüzden sistemimizle iftar yemeklerini ve sahurları kapılarına kadar ulaştıracağız" dedi.

Ramazan boyunca Ali Özgül Konukevi ve Aşevi'nin, her gün bin kişiye yemek vereceğini ifade eden Karagöl, tüm Erbaa halkını yardımlaşmaya davet ederek, "Bir kilo pirinç de olsa, bir ton da olsa bu nasibe hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ben tüm Erbaalı hemşehrilerimi paylaşmaya ve yardımlaşmaya çağırıyorum. Ramazan ayında yapacağınız bağışlarla, bizlere yardımcı olabilirsiniz" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Ertuğrul Karagöl, Yerel Haberler, Politika, Yerel, Yaşam, İftar, Erbaa, tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Hazırlıkları Başladı: Başkan Karagöl İhtiyaç Sahiplerine Destek Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Hazırlıkları Başladı: Başkan Karagöl İhtiyaç Sahiplerine Destek Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.