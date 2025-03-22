Ramazan Meşe, Bir Günlük Jandarma Oldu

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan ve askerliği büyük bir tutku haline getiren down sendromlu Ramazan Meşe, bir günlüğüne jandarma oldu.

Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut'un talimatlarıyla, Özalp İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Duran Vuranok'un idare ve sevki ile down sendromlu Ramazan Meşe, bir günlük temsili askerlik uygulamasına katıldı. Özalp İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Duran Vuranok'un ve personelin girişimiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağırlanan Meşe, jandarma üniforması giydi. Görevi icabı devriyeye çıkan Ramazan Meşe, jandarma personeliyle bir gün geçirerek hem görev araçlarını tanıdı hem de temsili askerlik deneyimi yaşadı. Ramazan'ın yüzündeki mutluluk ve heyecanı hem ailesini hem de etkinliğe katılan jandarma personelini duygulandırdı. Günün sonunda terhis belgesini almaya hak kazanan Meşe, unutulmaz bir gün yaşadığını belirterek jandarma ekiplerine teşekkür etti. - VAN