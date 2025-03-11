Refahiye'de Yılda 2 Milyon Arı Kovanı Çıtası Üretilecek - Son Dakika
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Yerel

Refahiye'de Yılda 2 Milyon Arı Kovanı Çıtası Üretilecek

Erzincan Refahiye'de açılan atölyede yılda 2 milyon arı kovanı çıtası üretimi yapılacak.

11.03.2025 23:03
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Refahiye'de kurulan atölyede yılda 2 milyon arı kovanı çıtası üretilecek

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Kaymakamlığın öncülüğünde kurulan atölyede yılda 2 milyon arı kovanı çıtası üretimi yapılacak.

Arıcılığın yaygın olduğu Refahiye ilçesinde arı kovanı çıtası üretilecek. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile birlikte, Refahiye ilçesinde faaliyete başlayan arı kovanı çıtası üretim atölyesini ziyaret etti.

Refahiye Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan ve yılda 2 milyon arı kovanı çıtası üretimi kapasiteli atölyede incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'ndan bilgiler aldı.

Erzincan'ın bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Aydoğdu; açılan atölyenin çıta, petek ve kovan üretimi yaparak ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Diğer ilçelerde de bu tür atölyelerin açılacağını kaydeden Vali Aydoğdu, "Erzincan ekonomisine katkı sağlayacak bu tarz projeleri artırmayı hedefliyoruz. İlçe merkezlerimizde ilçenin potansiyeline uygun atölyeler açacağız. Refahiye'de faaliyete başlayan bu atölyemiz bizler için örnek oldu" dedi.

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Refahiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Refahiye'de Yılda 2 Milyon Arı Kovanı Çıtası Üretilecek - Son Dakika

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