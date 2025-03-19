Refahiye'yi beyaz örtü kapladı - Son Dakika
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Yerel

Refahiye'yi beyaz örtü kapladı

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Erzincan Refahiye'de lapa lapa kar yağışı etkili oldu, köylerde yaşam zorlaştı.

19.03.2025 10:36
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Beyaz örtüyle kaplanan Refahiye böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye ilçesinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'da "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi yerini buldu. Kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Refahiye ilçesine bağlı köylerde kardan toprak damlı evlerin üzeri kapandı. Bazı vatandaşlar damlarından su akmaması için kar küreme işine koyuldu.

Mart ayında kar ve kışın devam ettiğini kaydeden vatandaşlar, Doğu Anadolu'da hayat şartlarının zor olduğunu belirtti.

Kar yağışıyla birlikte ilgili ekiplerin karla mücadele ekiplerinin mesaisi de devam ediyor.

Mart ayında yağan kar nedeniyle Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ Geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Refahiye'yi beyaz örtü kapladı - Son Dakika

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