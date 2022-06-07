Rektör Beydemir'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a davet - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Beydemir'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a davet

07.06.2022 10:14
Rektör Beydemir'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a davet

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı üniversite yapılacak olan caminin temel atma törenine davet etti.

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı üniversite yapılacak olan caminin temel atma törenine davet etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, üniversiteyi geliştirmeye yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Beydemir çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittiği Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Ali Erbaş ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Beydemir, Prof. Dr. Erbaş'ı önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camii Temel Atma Törenine davet etti.

Ziyaretin ardından rektör Beydemir, Erbaş'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileterek, teşekkür etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Ali Erbaş: 'Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz' Ali Erbaş: 'Fatih ruhlu gençler, nesiller yetiştirmek için emek veriyoruz'
Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a davet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör Beydemir'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement