Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi - Son Dakika
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Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi

28.02.2022 11:01
Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şükrü Beydemir Osmaneli Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şükrü Beydemir Osmaneli Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi.

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bir çok projede işbirliği yapıyor. Başarılı çalışmaların sonuçları örnek projeleri Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yerinde inceledi. Heyet sanayici-belediye-üniversite işbirliği konusunda Kadın Girişimciler Kooperatifinde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular. Başkan Şahin, misafirlerine ilçelerine gösterdikleri ilgi ve destekler için teşekkür etti. - BİLECİK

Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi
Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi - Son Dakika


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