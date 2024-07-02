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Restoranda çıkan baca yangını kısa sürede söndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Olay, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binalara sıçramasını engellemek amacıyla çalışma başlatan itfaiye ekipleri, baca yangınını kısa sürede söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından inceleme yapıldı.