Reyhanlı\'da Kışlık Kıyafet Yardımı

Yerel

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Yetim Vakfı tarafından kurulan Hayır Çarşısı'nda ihtiyaç sahibi depremzede ve yetimlere kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Yetim Vakfı bölge saha çalışmaları görevlisi Hüseyin Çelik, 20 gün sürecek olan Hayır Çarşısı'nda, depremzede ve yetim ailelerine kışlık kıyafet yardımı yapıldığını, ihtiyaç sahiplerinin çarşıda istedikleri kıyafetleri alabildiklerini söyledi. Çelik, hayırsever bağışçıların desteği kurulan Hayır Çarşısı'nda yaklaşık 4 bin depremzede ve yetime yapılacak yardımın yanı sıra konteyner kentlerde yaşayanlara da yardımda bulunacaklarını belirtti.