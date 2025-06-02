Rize'de İçme Suyu Projesine ÇED İptali - Son Dakika
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Rize'de İçme Suyu Projesine ÇED İptali

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02.06.2025 10:33  Güncelleme: 11:18
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Rize\'de İçme Suyu Projesine ÇED İptali
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Rize İdare Mahkemesi, halkın itirazı üzerine Rize Valiliği'nin 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti. Projenin ekosisteme zarar verebileceği ifade edildi.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Rize'de yıllardır yaşanan içme suyu sorununa çözüm amacıyla Rize Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Rize Merkez Küçükçayır Çağrankaya Vadisi'nde başlatılan Sel Kapanı İçme Suyu Göleti ve Taş Ocağı Projesi'ne ilişkin davada karar çıktı. Rize Valiliği'nin projeye ilişkin verdiği "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Rize'de her yıl yaşanan içme suyu sorununu çözmek için Rize merkez Küçükçayır Çağrankaya Vadisi'nde Rize Belediyesi ve DSİ'nin ortak projesi kapsamında yapımına başlanan ve yılda 430 milyon küp kaya malzemesinin işleneceği 1 adet kırma eleme (beton) santrali, 2 adet taş ocağı ve 1 milyon metreküp suyun saklanacağı Sel Kapanı İçme Suyu Gölet Projesi'ne Rize Valiliği'nin "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararına karşı yöre halkı tarafından yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı.

Rize İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin "Rize Valiliği'nce verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının ekosistem üzerinde telafisi güç zararlar oluşturma riski vardır, proje teknik olarak yeterli ve uygun değildir" raporu doğrultusunda ÇED kararını iptal etti.

"Proje ekosisteme zarar verebilir"

Bilirkişi raporunda, proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemlerle dahi kabul edilebilir düzeyde olmadığına dikkat çekildi. Raporda, "Taşlıdere Andon Sel Kapanı Projesi" kapsamında planlanan patlatmalı kaya malzeme ocakları ve kırma-eleme tesisinin, bölgedeki heyelan riski yüksek sahalar nedeniyle bilimsel ve teknik olarak yetersiz olduğu vurgulandı. Ayrıca, projenin orman dışı alanlardan da gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla orman tahsisinin kamu yararına olmadığı belirtildi.

Mahkeme: "ÇED kararı hukuka uygun değil"

Rize İdare Mahkemesi kararında, Rize Valiliği tarafından verilen 7 Nisan 2023 tarihli "ÇED gerekli değildir" kararının mevzuata ve hukuka uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Projeye konu maden istihsalinin orman dışı alanlardan da gerçekleştirilebileceği, dolayısıyla orman alanı tahsisinin kamu yararına olmadığı, taş ocağı sahalarının malzeme yapısının bölgede yaygın olduğu, alternatif alanlardan da temininin mümkün olduğu, proje sahasının çevre ve ekosistem üzerindeki etkilerinin önleyici önlemlerle dahi kabul edilebilir düzeyde olmadığı ve hazırlanan raporun eksik ve yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ÇED gerekli değildir kararının hukuka uygun olmadığı kanaatine varılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize'de İçme Suyu Projesine ÇED İptali - Son Dakika

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