Rize\'de Kar nedeniyle Eğitime Ara

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Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi.

Rize'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize il Özel İdaresi'ne bağlı 59 iş makinesi ve 130 personelden oluşan ekiplerin Rize genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Ardeşen ilçesinde 14, Çamlıhemşin ilçesinde 20, Çayeli ilçesinde 25, Derepazarı ilçesinde 10, Fındıklı ilçesinde 4, Güneysu ilçesinde 13, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 6 ve Pazar ilçesinde 26 olmak üzere toplamda 162 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ağı açık

Rize'de Karayolları 103. Şube Şefliği'nin sorumluluk alanında bulunan 529 kilometrelik yol ağının açık olduğu belirtilirken, 37 iş makinesi ve araç ile 95 kişiden oluşan ekipler oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için hazırda bekliyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede hazır bekliyor. 6 araç ve 47 personel teyakkuzda beklerken, diğer sivil toplum kuruluşlarından da 5 araç ve 30 personel teyakkuzda bekliyor.

1 günlük tatil ilan edildi

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 23 Şubat Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karsı tedbir amacıyla öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat 2025 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - RİZE