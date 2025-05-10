Rize'de Su Depolarında Mikrobiyolojik Riskler

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - AK Partili Rize İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük, "Yapılan saha çalışmaları ve teknik incelemeler neticesinde köylerimizde bulunan su depolarının büyük bir bölümünde ciddi mikrobiyolojik riskler tespit edilmiştir. Durum özellikle içme ve kullanma suyu açısından bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlamakta. Başta çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmektedir" dedi.

AK Parti Rize İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük, meclis toplantısında köylerdeki su depolarındaki kirlilikle ilgili açıklama yaptı. Büyük, şunları söyledi:

"Tüm vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmektedir"

"Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli bir konuyu buradan paylaşmak istiyorum. Yapılan saha çalışmaları ve teknik incelemeler neticesinde köylerimizde bulunan su depolarının büyük bir bölümünde ciddi mikrobiyolojik riskler tespit edilmiştir. Durum özellikle içme ve kullanma suyu açısından bulaşıcı hastalıklara zemin hazırlamakta. Başta çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmektedir."

"Depoların ivedilikle temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi elzemdir"

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral ise toplantıda konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Başkanımızın yine konuyu böyle bizlerden daha çok önemsemesi ile süreç buraya geldi. Gördük ki su önemli bir gündem. Bizler gibi inancı içinde suyun çok önemli olduğu bir toplumda, su hayattır felsefesi gibi baktığımız zaman rakamları gördük. Özellikle Andon suyunun dışında kalan Rize için su rakamlarımızın suyun temiz olma, temiz kaynağı ailelerle buluşma oranlarının kirli olduğunu gördük ve gördük ki bu depoların farkına varmak bile her bir köyün adeta her evin kendi bahar temizliğini yapması gibi de o temizliğini yapmak bile sorunu büyük oranda çözebileceği depolarımızda gördük. Çünkü yüzde 90'ı belki korunaksız, yaban hayvanların içine girip ölüp kalabileceği bir şekilde korunaksız halde. Dolayısıyla bizde bu süreci geldik."

İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Demiral'ın bu sözlerinin ardından, İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük yeniden söz alarak, "Bu nedenle söz konusu depoların ivedilikle temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi elzemdir. İl Genel Meclisi olarak bu süreci yakından takip edeceğimize gerek tüm desteği sağlayarak ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm içinde hareket edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.