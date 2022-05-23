Robotlu depolarla ihracatı katlayacak - Son Dakika
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Robotlu depolarla ihracatı katlayacak

23.05.2022 16:07
Robotlu depolarla ihracatı katlayacak

Robotlu depolara dünyada ve Türkiye'de ilgi giderek artıyor.

Robotlu depolara dünyada ve Türkiye'de ilgi giderek artıyor.

Dünyada 55 ülkeye depo ve raf sistemleri ihracatı yapan Temesist Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, 50 milyon TL yatırımla iki yeni fabrika kurma hazırlıklarına başladı. Bu yıl ihracat pazarlarına 10 yeni ülke daha eklemeyi amaçladıklarını belirten Gül, "Avustralya hariç her kıtada varız. Yeni yatırımlarla orta vadede ihracatımızı ciromuzun yarısına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Hem Türkiye'deki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki depolarını anahtar teslim olarak yaptıklarını belirten Gül, son dönemde artan talebe dikkat çekerek uzun süredir üç vardiya çalıştıklarını kaydetti. Gül, ihracat gelirlerinin cironun yüzde 23'üne ulaştığını belirterek, orta vadeli hedefin ise bu oranı yüzde 50'ye ulaştırmak olduğunu vurguladı. Bunun için yeni pazar arayışlarının da devam ettiğini kaydeden Gül, "Bu yıl Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri radarımızda. Özellikle Güney Afrika'dan Madagaskar başta olmak üzere 10 yeni ülkeyi ihracat pazarlarımıza eklemek istiyoruz" dedi.

Sektöre 'depo mühendisliği' kavramını kazandırdıklarını belirten Gül, "Depo mühendisliği ülkemizde henüz yeni bir kavram. Üretimin ve ihracatın artmasına paralel olarak büyüyen depolar artık çok daha büyük ve çok daha yüksek. Depolar aynı zamanda daha akıllı ve teknolojik olmaya başladı. İnşa ettiğimiz tüm depolarda projeden, üretim ve montaj süreçlerine kadar en ileri mühendislik yöntemlerini kullanıyoruz. Sektörümüzde en çok mühendis istihdam eden firmayız. Tüm testler ve statik hesaplamalar kendi mühendislerimiz tarafından dünya standartlarında yapılıyor. Bu çalışmalarımız ülkemizdeki teknik üniversitelerden ve İngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda'daki resmi kurumlardan onaylı. Depo mühendisliği dahilinde ayrıca tamamı kendi tasarımımız ve üretimimiz olan insansız akıllı depoları ve 1,5 ton yükü raflar arasında taşıyan mekik robotları kendi fabrikamızda üretiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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