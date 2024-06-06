RTÜK Başkanı: Yalan haberlerle mücadele edilecektir - Son Dakika
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Yerel

RTÜK Başkanı: Yalan haberlerle mücadele edilecektir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti. Şahin, Halk Bankası hakkında çıkan yanlış haberler ve sosyal medya paylaşımlarının gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yayıncıların yapıcı uyarılara uymaması halinde idari yaptırımlar ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Yalan haberlerle mücadele edilecek ve yargı önünde hesap sorulacaktır.

06.06.2024 13:41
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin, "Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Bankası hakkında bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler ile gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme sonrasında açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti. Şahin, "İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve halkımızın bankası Halkbank'ın resmi yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam etmektedir. Halk Bankası'nı, şahsımı ve üst kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz. RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK'e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir kamu bankamıza ve üst kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK Başkanı: Yalan haberlerle mücadele edilecektir - Son Dakika

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