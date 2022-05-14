Rusya Finlandiya'ya elektrik akışını durdurdu - Son Dakika
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Rusya Finlandiya'ya elektrik akışını durdurdu

14.05.2022 12:37
Rusya Finlandiya'ya elektrik akışını durdurdu

Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, ödemelerle ilgili sorun yaşadıklarını belirterek bugünden itibaren Finlandiya'ya elektrik akışını askıya aldıklarını açıkladı.

Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, ödemelerle ilgili sorun yaşadıklarını belirterek bugünden itibaren Finlandiya'ya elektrik akışını askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş diğer ülkelerde de etkisini gösteriyor. Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, Finlandiya'ya yapılan elektrik akışının durdurulduğunu açıkladı. Ödeme sağlanamadığını ve bu yüzden elektrik akışını askıya aldıklarını belirten şirket, "Ne yazık ki, 6 Mayıs'tan bu yana Nord Pool borsasında satılan birimler için fonların banka hesabımıza aktarılmadığını belirtmek zorunda kalıyoruz. Bu, istisnai bir durumdur ve ticaret tarihimizde 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez gerçekleşmiştir. RAO Nordic mevcut gelir eksikliği durumunda, Rusya'dan ithal edilen elektrik için ödeme yapamıyor. Bu nedenle 14 Mayıs'tan itibaren elektrik ithalatını askıya almak zorunda kalıyoruz. Durumun yakında düzeleceğini ve Rusya ile elektrik ticaretinin yeniden başlayabileceğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Elektrik sıkıntısı yaşanmayacak

Finlandiya'nın elektrik dağıtım şirketi Fingrid tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın elektriğin sadece yüzde 10'unu Rusya'dan tedarik ettiği için mevcut kesilme sonrası herhangi bir sıkıntı beklenmediği belirtildi. Fingrid'in güç sistemi operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Reima Paivinen, "Rusya'dan elektrik ithalatının kesilmesi, İsveç'ten daha fazla elektrik ithal ederek ve Finlandiya'da daha fazla elektrik üretilerek telafi edilecektir" dedi. - HELSİNKİ

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Finlandiya, Enerji, Rusya, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rusya Finlandiya'ya elektrik akışını durdurdu - Son Dakika


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