Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlar hakkında açıklama - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Ukrayna-Rusya krizi sonrası Macaristan ile bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler neticesinde Genel Müdürlük, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar Tornyosnémeti ve Storaljajhely sınır kapıları kullanılarak Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg (elektronik izin için ön kayıt sistemi) sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı. Macaristan tarafının uygulamanın sadece Türkiye'ye transit dönüşler için geçerli olacağı ve sürücülerden CMR (karayolu taşıma belgesi) veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceği belirtildi. - ANKARA