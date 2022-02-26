Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlar hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlar hakkında açıklama

26.02.2022 13:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlar hakkında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Ukrayna-Rusya krizi sonrası Macaristan ile bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler neticesinde Genel Müdürlük, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar Tornyosnémeti ve Storaljajhely sınır kapıları kullanılarak Macaristan üzerinden Türkiye'ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg (elektronik izin için ön kayıt sistemi) sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı. Macaristan tarafının uygulamanın sadece Türkiye'ye transit dönüşler için geçerli olacağı ve sürücülerden CMR (karayolu taşıma belgesi) veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceği belirtildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmeye başladı Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmeye başladı

Macaristan, Türkiye, Belarus, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlar hakkında açıklama - Son Dakika


Son Dakika
13:45 Zelenski'den peş peşe açıklamalar: Kiev kontrolümüz altında, düşmanın planlarını bozduk
13:41 Rusya iddiası: Zelenski Kiev'den ayrıldı, videoları önceden çekti!
13:24 Bir Hasan Mezarcı eksikti! Savaş patlak verince "Mesih olarak buradayım" diye ortaya çıktı
13:18 İşte Putin'in Ukrayna'daki 4 senaryosu! Uzmanlara göre Rus lider bu 4 senaryodan birini hayata geçirmek istiyor
13:06 Rus askeri araçlarının vurulmasında Bayraktar TB2'ler mi kullanılıyor?
13:04 Savaş görüntülerini gülümseyerek paylaştı! Rus askerin fonda füzeler atılırken görüntüsü
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus'ta kalan taşıtlar hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement