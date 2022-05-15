Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi - Son Dakika
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Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi

15.05.2022 17:50
Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi

Adıyaman'da, aninden bastıran şiddetli yağmur yağışı dolayısıyla bir çok ağaç, dayanamayarak kırıldı.

Adıyaman'da, aninden bastıran şiddetli yağmur yağışı dolayısıyla bir çok ağaç, dayanamayarak kırıldı.

Metroloji tarafından şiddetli yağış uyarısının yapıldığı Adıyaman'da, çıkan rüzgar ve ardından başlayan şiddetli yağmur yağışından dolayı kent merkezinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki refüjlerde yer alan bir çok ağaç ve dalları dayanamayarak kırıldı. Dallarından yada gövdelerinden kırılan ağaçların kazaya sebebiyet vermemesi için belediye çalışanları tarafından hızlı bir şekilde müdahale edildi. Kırılan ağaçlar kontrollü bir şekilde parçalanarak bulundukları yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN

Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi
Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi
Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi

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Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rüzgar ve şiddetli yağış, ağaçlara zarar verdi - Son Dakika


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