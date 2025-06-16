Saadet Partisi Maçka Kongresi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Saadet Partisi Maçka Kongresi Yapıldı

16.06.2025 13:36  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi, 'Yaşanabilir bir Maçka ancak Saadet'le mümkün olur' sloganıyla 1. Olağanüstü Maçka Kongresi'ni düzenledi. Kongrede Sefa Aydın yeni ilçe başkanı seçildi. Konuşmalarda İslam dünyasındaki huzursuzluklar ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekildi.

HABER: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- Saadet Partisi tarafından, "Yaşanabilir bir Maçka ancak Saadet'le mümkün olur" sloganıyla 1. Olağanüstü Maçka Kongresi yapıldı. Seçime tek liste olarak katılan Sefa Aydın, yeni ilçe başkanı seçildi.

Maçka'da bir otelde düzenlenen kongreye, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Başkanı Abdullah Selim, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrede konuşan İKEV Başkanı Abdullah Selim, "Huzur, güven içerisinde bu kongremizi yaparken şu anda Gazze'ye, İran'a bombalar yağıyor. Kısaca bütün İslam dünyası, kurtlar sofrasına arz edilmiş durumda. Bir tane İslam ülkesi gösterin, orada huzur olsun, orada güven olsun orada emniyet olsun orada insanlar inandıkları gibi yaşıyor olabilsinler ve orada insanlar inandıkları gibi yönetiliyor olabilsinler" dedi.

Can ve mal emniyetinin İslam'ın Allah'ın gelmiş geçmiş bütün insanlık için temel hak olarak belirlediği haklardan olduğunu belirten Sevim, "Mal emniyetimizi bugün sağlayabiliyor muyuz? Öyle bir düzende yaşıyoruz ki öyle bir enflasyon düzeninde yaşıyoruz ki akşam cebimizde bin lira ile yatıyoruz sabah kalktığımızda cebimizdeki bin lira 900 liraya düşmüş akşam üzeri 800'e düşmüş" diye konuştu.

"Bu teşkilat yaşadığı yeri güzelleştirmek isteyenlerin teşkilatı"

Konuşmaların ardından seçime tek liste olarak katılan Sefa Aydın, yeni ilçe başkanı seçildi. Aydın, yaptığı konuşmada, bu teşkilatın çok fedakar bir teşkilat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz de bugün Maçka'da görevi devralırken Maçka'da yaşadığımız memleketi güzelleştirebiliriz bunun derdinde olduk. Biz sadece yaşadığımız yeri güzelleştirmek için çalışmayız biz bugün Maçka'da bir adım atarız yarın Gazze'yi güzelleştirmek için çalışmalar yaparız. Bizim hedefimiz sadece Maçka değildir, Erbakan Hocamızın bize öğrettiği gibi yeni bir dünya kurmaktır. O yüzden biz Müslümanların ve insanların dertleriyle dertleniriz. Bugün Maçka'yı güzelleştirme vazifesini yaptıktan sonra yarın tüm dünyayı güzelleştirme ama Müslümana zulüm edenin memleketine füze gibi yağma vazifesini de yerine getiririz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Aydın Yeni, Politika, Ekonomi, Yerel, Dünya, Aydın, Maçka, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saadet Partisi Maçka Kongresi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğü sağladık
13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:00
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:42:22. #7.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Maçka Kongresi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.