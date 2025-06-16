Saadet Partisi Maçka Kongresi Yapıldı

HABER: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- Saadet Partisi tarafından, "Yaşanabilir bir Maçka ancak Saadet'le mümkün olur" sloganıyla 1. Olağanüstü Maçka Kongresi yapıldı. Seçime tek liste olarak katılan Sefa Aydın, yeni ilçe başkanı seçildi.

Maçka'da bir otelde düzenlenen kongreye, İlim Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) Başkanı Abdullah Selim, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Saadet Partisi İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kongrede konuşan İKEV Başkanı Abdullah Selim, "Huzur, güven içerisinde bu kongremizi yaparken şu anda Gazze'ye, İran'a bombalar yağıyor. Kısaca bütün İslam dünyası, kurtlar sofrasına arz edilmiş durumda. Bir tane İslam ülkesi gösterin, orada huzur olsun, orada güven olsun orada emniyet olsun orada insanlar inandıkları gibi yaşıyor olabilsinler ve orada insanlar inandıkları gibi yönetiliyor olabilsinler" dedi.

Can ve mal emniyetinin İslam'ın Allah'ın gelmiş geçmiş bütün insanlık için temel hak olarak belirlediği haklardan olduğunu belirten Sevim, "Mal emniyetimizi bugün sağlayabiliyor muyuz? Öyle bir düzende yaşıyoruz ki öyle bir enflasyon düzeninde yaşıyoruz ki akşam cebimizde bin lira ile yatıyoruz sabah kalktığımızda cebimizdeki bin lira 900 liraya düşmüş akşam üzeri 800'e düşmüş" diye konuştu.

"Bu teşkilat yaşadığı yeri güzelleştirmek isteyenlerin teşkilatı"

Konuşmaların ardından seçime tek liste olarak katılan Sefa Aydın, yeni ilçe başkanı seçildi. Aydın, yaptığı konuşmada, bu teşkilatın çok fedakar bir teşkilat olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz de bugün Maçka'da görevi devralırken Maçka'da yaşadığımız memleketi güzelleştirebiliriz bunun derdinde olduk. Biz sadece yaşadığımız yeri güzelleştirmek için çalışmayız biz bugün Maçka'da bir adım atarız yarın Gazze'yi güzelleştirmek için çalışmalar yaparız. Bizim hedefimiz sadece Maçka değildir, Erbakan Hocamızın bize öğrettiği gibi yeni bir dünya kurmaktır. O yüzden biz Müslümanların ve insanların dertleriyle dertleniriz. Bugün Maçka'yı güzelleştirme vazifesini yaptıktan sonra yarın tüm dünyayı güzelleştirme ama Müslümana zulüm edenin memleketine füze gibi yağma vazifesini de yerine getiririz."