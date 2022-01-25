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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

25.01.2022 14:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele kapsamında 75 personel ve 40 kar temizleme aracı çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele kapsamında 75 personel ve 40 kar temizleme aracı çalışmalarını aralıksız sürüyor. Uçuş operasyonların devam ettiği hava limanında iniş ve kalkışlar kontrollü olarak devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu Uçuşların sorunuz devam edebilmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Karla mücadeleye ilişkin Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanımızda 24.01.2022 Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, uçak seferlerinin aksamaması için HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü koordinasyonunda, tüm ilgili birim personelimiz tarafından 7/24 esası ile kar ve buzla mücadele çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdürülmüştür. Bu kapsamda 75 personel, 40 kar temizleme aracı ve ekipmanı ile hava tarafında pist, apron ve taksi yolları ile beraber kara tarafını da operasyona hazır halde tutmak için imkanlarını seferber etmiş ve uçuş operasyonlarının devamlılığı sağlanmıştır" denildi.

"İniş ve kalkışlarımız kontrollü olarak devam etmektedir"

Hava limanının uçuşlara açık olduğu belirtilen açıklamada, "Gerektiğinde hemen çalışmaya hazır ekibimiz Perşembe akşamından itibaren meydanımızda dinlenme imkanları da sağlanmak üzere bulundurulmaktadır. Dün gece yarısı 02.30'da yolcu mağduriyetlerini önlemek amacı ile HEAŞ yönetimi başkanlığında ilgili tüm hava limanı paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı ile hava yollarının yeniden tarife düzenlemeleri yapmalarına karar verilerek, yolcuların zamanından önce bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bu sabah 06.30 itibariyle meydanımız açık olup, iniş ve kalkışlarımız kontrollü olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Sabiha Gökçen, Havacılık, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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