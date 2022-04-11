Safranbolu'da Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve çocuklar unutulmuyor - Son Dakika
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Safranbolu'da Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve çocuklar unutulmuyor

11.04.2022 14:16
Safranbolu'da Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve çocuklar unutulmuyor

Sosyal belediyecilik ilkesiyle hizmet eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ramazan ayında da ilçe halkını unutmadı.

Sosyal belediyecilik ilkesiyle hizmet eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ramazan ayında da ilçe halkını unutmadı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin seferber olduğu mübarek ayda, Safranbolu'yu sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşan Derman Ekibi, Hayır Çarşısı'nda hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına devam ediyor. Başka bir ekip ise her akşam ayrı mahallede Ramazan Çocuk Etkinlikleri düzenliyor.

Hafta sonu Kirkille ve 15 Temmuz Mahallelerinde başlayan Ramazan Çocuk Etkinlikleri, 24 Nisan'a kadar her akşam başka mahallede düzenlenecek. Böylece oralardaki çocukların da gönüllerince eğlenmesi sağlanacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, " 'Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi (olgun) mü'min değildir' anlayışıyla devam ettiğimiz hizmet sürecimizde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Ramazan ayında ise daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı istedik. Bu nedenle gıda kolisi dağıtımımızı sürdürüyoruz. Bize destek olmak isteyen hayırseverler de Hayır Çarşımız ile görüşerek, katkıda bulunabilir" dedi.

En çok önemsediği kesimlerden birinin de çocuklar olduğunu belirten Başkan Köse, "Onların yüzündeki bir tebessüm, dünyaya bedel. Bu mübarek ayda, onları da sevindirmek istedik. 9 Nisan'da başlattığımız ve 24 Nisan'a kadar her akşam ayrı mahallede yapılacak Ramazan Çocuk Etkinliklerine katılımın yoğun olması, bizleri memnun etti. Çocuklarımız buraya geldikleri aileleri ile birlikte, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramını kabul ederek Karagöz Hacivat seyrediyor. Bu etkinliğin onların eski Ramazanları tanıması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar; yüz boyama, palyaço gösterileri, interaktif oyunlar ve yarışmalar ile de gönüllerince eğleniyorlar" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Safranbolu'da Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve çocuklar unutulmuyor
Safranbolu'da Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve çocuklar unutulmuyor

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Safranbolu, Elif Köse, Çocuk, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Safranbolu'da Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve çocuklar unutulmuyor - Son Dakika


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