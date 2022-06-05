Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

05.06.2022 21:21
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Cadde ve altgeçitlerde meydana gelen su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki alt geçit su birikintisi nedeniyle kapanırken, cadde üzerinde araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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