Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Cadde ve altgeçitlerde meydana gelen su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki alt geçit su birikintisi nedeniyle kapanırken, cadde üzerinde araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

Kayseri, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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